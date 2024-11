Sonia Bruganelli si ritira da Ballando con le Stelle? Ecco la sua decisione

La partecipazione di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle continua a far discutere. Dopo aver affrontato spareggio dopo spareggio e nonostante i problemi fisici che hanno reso il suo percorso particolarmente complesso, Sonia ha deciso: lascia oppure no?

Sonia Bruganelli spiega la sua scelta a Ballando: rispetto per il pubblico

In una recente diretta sui social, Sonia ha voluto ringraziare i suoi follower per il supporto ricevuto negli ultimi due mesi. “Se ci ritiriamo davvero? No, noi non ci ritiriamo. Abbiamo uno spareggio da fare a inizio puntata, quindi è una situazione che riusciamo a gestire. Faremo un ballo già fatto, togliendo le prese per ballare in sicurezza”, ha dichiarato.

La sua scelta di restare è anche un gesto di rispetto verso il pubblico. “È una forma di rispetto nei confronti del pubblico, la decisione è stata presa anche per questo”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza del legame creato con gli spettatori.

Il prossimo spareggio vedrà Sonia Bruganelli affrontare Anna Lou Castoldi e Francesco Paolantoni, anche lui in difficoltà. La situazione di Paolantoni è particolarmente delicata, con la sua partner, Anastasia Kuzmina, momentaneamente ferma per problemi fisici.

Durante la settimana, Francesco si allenerà con Giovanni Pernice in attesa di sviluppi.

Sonia, però, rimane determinata nonostante le difficoltà: “Sabato sera in pista ho sentito dolore. Pensavo di non provarlo, ma poi mi ha ceduto anche il braccio. Lui ha sentito il braccio che mollava e ha lasciato. Però vado avanti. Mi sono affezionata al pubblico, vedo le persone che mi scrivono, che mi sostengono. È questo che mi dà la forza di continuare”.

L’affetto del pubblico motiva la Bruganelli

Le interazioni sui social si sono rivelate fondamentali per la decisione di Sonia. “Ieri ho fatto una diretta e mi dicevano: ‘Rimani, dai resta’. Questo ovviamente fa piacere. Adesso ho visto la gente che mi segue, che mi capisce. Poi ci sono anche quelli che scherzano e mi dicono ‘sei una ballerina bravissima’.”

Con queste parole, Sonia Bruganelli ha messo a tacere ogni dubbio: sabato sera sarà di nuovo in pista, pronta a dare il massimo nonostante le difficoltà.