Sonia Bruganelli rinuncia al ripescaggio di Ballando? Ecco la sua risposta

Nella puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 e condotta da Milly Carlucci, si è disputato lo spareggio tra le coppie a rischio eliminazione. Tra le tre coppie coinvolte c’era anche quella formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Proprio l’ex moglie di Paolo Bonolis, ha svelato se rifiuterà o meno il ripescaggio.

Sonia Bruganelli dopo l’eliminazione rinuncia al ripescaggio di Ballando? Le sue parole

Oltre a Sonia e Carlo, a rischio eliminazione c’erano anche Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Lo spareggio, rinviato dalla settimana precedente per motivi di tempo, si è concluso con l’eliminazione della coppia formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, che hanno dovuto abbandonare la competizione.

Dopo l’eliminazione, Sonia Bruganelli ha scelto di condividere le sue riflessioni su una storia Instagram. L’ex opinionista del Grande Fratello ha espresso gratitudine verso i fan che l’hanno sostenuta, ironizzando sul fatto che, più che eliminati, i concorrenti di Ballando “escono distrutti”.

Ecco le sue parole:

Ieri siamo stati eliminati con Carlo, abbiamo visto quasi tutta la puntata dal tavolino. Che dire… Vi ringraziamo comunque perché ci avete fatto arrivare fino alla nona puntata. Non è finita del tutto, perché dobbiamo fare il ripescaggio. Balliamo anche questa settimana. Io credo che a Ballando non si venga eliminati in realtà, cioè si esce distrutti. I concorrenti che non vedete, non sono stati eliminati, sono morti. Comunque, grazie per il supporto. Non vi sentite obbligati a votarci sabato prossimo per il ripescaggio. Godetevi solo il nostro ballo.

Il ripescaggio a Ballando: un’ultima opportunità per Sonia e Carlo

La competizione potrebbe non essere finita per la Bruganelli. Il ripescaggio previsto per la prossima settimana darà una nuova chance alle coppie eliminate, inclusa quella formata da Sonia e Carlo. Tuttavia, Sonia ha specificato ai suoi fan di non sentirsi obbligati a votarla, alimentando i dubbi sul suo desiderio di tornare in gara.

Nonostante le difficoltà, Sonia Bruganelli ha affrontato l’esperienza con spirito ironico e sportività. La sua eliminazione rappresenta uno dei momenti più commentati della puntata, e il suo messaggio su Instagram ha catturato l’attenzione dei fan, che restano curiosi di vedere il suo ballo nel ripescaggio.