La fine del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli continua a suscitare reazioni e polemiche. Stavolta è stata Laura Freddi, ex fidanzata storica del noto conduttore, a esprimersi sull’argomento durante il programma Storie di Donne al Bivio. Le sue dichiarazioni hanno catturato l’attenzione dell’ex signora Bonolis che ha voluto risponderle su Instagram.

Intervenendo nel programma, Laura Freddi ha commentato le notizie dei presunti tradimenti, confessati dalla stessa Sonia Bruganelli e approfonditi da Selvaggia Lucarelli. La showgirl ha mostrato empatia verso il suo ex compagno, dichiarando:

Parole che non sono passate inosservate, tanto più considerando i rapporti non sempre sereni tra Freddi e Bruganelli.

Non si è fatta attendere la replica di Sonia Bruganelli, che ha utilizzato le sue storie Instagram per rispondere con tono ironico. Riprendendo le dichiarazioni di Laura Freddi, la produttrice ha scritto:

Menomale… Avevo paura non potessi più parlare di noi…

A corredo, un pollice in su e un applauso, emoji che non lasciano spazio a dubbi sull’intento sarcastico del suo intervento social.

La relazione tra Laura Freddi e Sonia Bruganelli è sempre stata oggetto di chiacchiere social. Nonostante un’apparente cordialità in passato, alcune dichiarazioni della Bruganelli, rilasciate durante il programma Belve, hanno evidenziato un certo attrito.

Ciò che emerge con chiarezza è che, al momento, è difficile parlare di amicizia tra le due. Tuttavia, resta aperta la questione su quanto queste tensioni pubbliche possano influenzare ulteriormente il delicato equilibrio attorno al divorzio di Bonolis.

mi stupisco di come Sonia Bruganelli abbia gestito la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Da donna esperta di comunicazione, ha sbagliato totalmente strategia. E di certo non per colpa della Carlucci e della giuria. pic.twitter.com/ZiPO023RlF

— Francesco Canino (@fraversion) November 30, 2024