Sonia Bruganelli specifica qual è il suo attuale rapporto con Paolo Bonolis e se sta ancora insieme ad Angelo Madonia

Sonia Bruganelli è stata ospite della puntata di Verissimo di domenica 12 gennaio, dove ha condiviso dettagli inediti sulla sua vita privata e professionale. Dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, le voci su un possibile riavvicinamento con il suo ex marito, Paolo Bonolis, si sono intensificate, complici le foto del Natale trascorso insieme. Tuttavia, Sonia ha chiarito la situazione: “Siamo due persone che parlano tanto, affrontano la vita in fasi diverse, siamo separati, i nostri figli lo sanno. Tutto quello che scrivono sono cose che nella vita reale non ci coinvolgono”.

La separazione da Paolo Bonolis: parla Sonia Bruganelli

Dopo le immagini delle festività natalizie trascorse insieme, le speculazioni su un possibile ritorno di fiamma tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono moltiplicate.

Sonia ha voluto mettere fine a questi rumor, spiegando le ragioni profonde della loro separazione: “Ci conosciamo da trent’anni con Paolo, la vita ci ha messo davanti a momenti molto belli e altri molto difficili e faticosi… ho iniziato a lavorare con lui, ho fatto tanto dietro le quinte, c’è sempre stata questa cosa che io avessi lavorato a seguito del fatto che lui fosse un personaggio molto importante e bravissimo”.

La decisione di allontanarsi non è stata facile, ma necessaria: “Non sono una che manda a dire le cose, ci siamo parlato e abbiamo deciso che invece di portare avanti un rapporto bello, fruttuoso da tutti i punti di vista, era giusto se per causa mia, non mi sentissi più dentro in quella storia in maniera viva”.

Una famiglia unita, nonostante la separazione

Nonostante la scelta di separarsi, il legame tra Sonia e Paolo rimane forte: “Ad oggi è la persona a cui faccio riferimento per tanti aspetti della mia vita. Io non penso di essermi separata solo da un marito, ma da una figura più ampia, ed è questo che sta portando ad una fatica in questo anno e mezzo”.

Sonia ha anche rivelato di aver trascorso una serata speciale con Paolo, definendola “intensa” e “sincera”.

Angelo Madonia: il nuovo capitolo della vita di Sonia Bruganelli

Nella vita di Sonia c’è ora Angelo Madonia, il ballerino che ha partecipato a Ballando con le stelle. Sonia ha parlato di lui con grande affetto, sottolineando quanto sia importante nella sua vita: “Mi reputo doppiamente fortunata, ho una persona che comprende, mi vuole bene, alla quale io voglio bene, mi sento anche di proteggere, siamo persone adulte e dobbiamo tutelarci a vicenda”.