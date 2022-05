Sonia Bruganelli, intervistata tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale Gente, ha svelato per quale motivo ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip e se lavorerà mai con Soleil Sorge.

Al GF Vip mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. In tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al reality per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mia mulino di produttrice tv.