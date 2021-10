A distanza di quasi tre settimane dall’esordio del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, opinionista insieme ad Adriana Volpe ha fatto un primo bilancio della sua esperienza inedita. Intervistata dal settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, la moglie di Paolo Bonolis ha commentato il suo ruolo e svelato come sono state le prime settimane nel doppio appuntamento che la vede protagonista.

Sonia Bruganelli, il bilancio sulla sua esperienza al GFVip

Nell’intervista al settimanale televisivo per eccellenza, Sonia Bruganelli ha spiegato come va nei suoi panni inediti di opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini, ammettendo:

Va molto bene. Mi diverto e mi piace il reality. E’ come me lo immaginavo. E’ carino il contesto. Certo, dura tantissimo infatti soffro un po’ il jet lag. Il GF è un esperimento sociologico e mi ha sempre affascinato studiare il carattere e l’emotività delle persone, che poi è quello che faccio durante i casting. Ho un’età in cui mi sento serena a essere me stessa, non devo dimostrare nulla perché́ non è il mio lavoro stare in tv.

Rispetto al lavoro sul piccolo schermo, le aspettative della Bruganelli sono ben altre dal momento che dal 2005 è impegnata nella sua società di produzione, la Sdl. Eppure ha svelato le sue sensazioni nel rivedersi e risentirsi in tv:

Non amo riguardarmi in tv. Guardo solo pezzettini di puntate che mi mandano su Instagram. Sentendomi, credo di dire cose sensate.

Ma c’è qualcosa che cambierebbe o migliorerebbe di se stessa? L’opinionista in merito ha commentato:

Molte volte la gente dice di voler sentire opinioni sincere, ma in realtà̀ devi avere le spalle larghe perché́ mi rendo conto che questa sincerità̀ non tutti l’apprezzano. Nella vita sono così e ho pagato il fatto di essere schietta e diretta, ma so che non tutti possono permetterselo.

Dopo ogni puntata del GF Vip, infine, Sonia Bruganelli ha spiegato quali sono i consigli del marito Paolo Bonolis: