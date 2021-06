Per settimane si sono rincorsi i gossip su una sua presunta partecipazione al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista ma adesso Sonia Bruganelli lo ha confermato ufficialmente. Le voci, commentate dalla stessa, adesso prendono concretezza, evidentemente dopo la firma del contratto, e la Bruganelli lo rende noto in un recente post su Instagram.

Sonia Bruganelli sarà opinionista del GF Vip: le sue parole

Le parole usate da Sonia Bruganelli sotto ad un post in cui si allena lasciano poco spazio all’immaginazione: “Grande Fratello Vip, a noi due”, scrive. “Che fatica fare la tv. Ci voleva Alfonso Signorini per farmi fare ginnastica. Gabriele Parpiglia, estate a prova di paparazzi”, aggiunge.

L’intento che lascia ironicamente intendere la moglie di Paolo Bonolis è quello di arrivare al GF Vip in forma smagliante, come del resto già lo è. Quello di Sonia rappresenta probabilmente il volto più interessante della prossima stagione televisiva in quanto contribuirà a dare una ventata di freschezza, novità, “spregiudicatezza” di cui si sentiva il bisogno da tempo.

La Bruganelli non le manderà di certo a dire e a farne le “spese” saranno indubbiamente proprio i concorrenti della prossima edizione del reality, i cui nomi dovrebbero ormai arrivare in questi giorni.

Ad affiancare la signora Bonolis si penserà Adriana Volpe, decisamente più diplomatica della collega. Indiscrezione questa volta non confermata dalla stessa ma che dovrebbe tuttavia essere ormai certezza.