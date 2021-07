Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis, dal prossimo settembre ricoprirà il ruolo di nuova opinionista del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Alla vigilia dell’importante compito, la Bruganelli ha concesso una interessante intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha svelato che tipo di opinionista sarà.

Sonia Bruganelli verso il GF Vip nel ruolo di opinionista

Sicuramente sarà una opinionista pungente, ma Sonia Bruganelli nella descrizione di “democristiana” non ci si riconosce proprio. Nel corso della recente intervista al Corsera, la Bruganelli ha detto la sua sull’essere cinici in tv, come suggerito da Alfonso Signorini:

Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me.

Ad affiancare Sonia ci sarà Adriana Volpe, volto più diplomatico ma che darà anche lei filo da torcere ai prossimi concorrenti del GF Vip. Tornando all’argomento cinismo, la Bruganelli lo ha definito in alcuni casi una forma di difesa. Ma perché ha detto di sì al GF Vip?

È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia.

Il consiglio di Paolo Bonolis?

Soprattutto uno: mi raccomando non litigare. Sa che facilmente mi parte l’embolo. Sono una che parte sparata ma poi mi dimentico pure quello che ho detto.

Ma per lei questa sarà solo una parentesi prima di tornare al 100% alla sua Sdl, la società di produzione, ed al suo programma I libri di Sonia. Ed intanto replica a chi la accusa (ancora una volta) di ostentare la sua vita benestante mostrandosi sui social nel jet privato: