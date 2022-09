Dal 19 settembre Sonia Bruganelli la ritroveremo nuovamente nello studio del GF Vip 7, il reality condotto da Alfonso Signorini per il quarto anno consecutivo. Per Sonia, questa sarà la seconda esperienza nei panni di opinionista del programma, ma in passato ha già ricoperto lo stesso ruolo per un altro reality.

Sonia Bruganelli torna al GF Vip: perché ha detto sì

L’esperienza di opinionista per Sonia Bruganelli è tutt’altro che una novità, ma nel caso del GF Vip, a quanto pare, è tutta un’altra storia. Merito di Signorini? Evidentemente sì. Fatto sta che in una recente intervista al Corriere della Sera, oltre a parlare del suo rapporto con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha anche svelato un retroscena sul suo precedente ruolo di opinionista. La sua prima volta risale infatti al 2009, quando esordì come opinionista a La Fattoria:

Una delle cose più brutte che ho fatto, non ero pronta. Ero conosciuta solo come la moglie di Bonolis che aveva appena fatto il secondo Sanremo. Non ero credibile e non ero creduta. Tra i concorrenti c’erano personaggi intoccabili: avevo troppi paletti ed ero troppo giovane.

Al GF Vip le cose sono andate in modo decisamente diverse, anche se si è ritrovata a litigare con il padrone di casa. In merito alla lite avuta con Alfonso Signorini ha dichiarato:

Mi aveva tolto la parola di malo modo. Quel litigio ci ha avvicinato. Ho scoperto una persona simile a me: ha una fragilità nascosta dall’essere eccentrico, sembra spietato, ma è un tenerone.

Eppure nei mesi scorsi aveva anche svelato che non avrebbe più rifatto il Grande Fratello Vip: cosa è cambiato nel frattempo?

Ora è diverso. Sarò con Orietta Berti: l’ammiro e la stimo, non si prende sul serio, come me.

Frecciatina (ancora!) all’ex collega Adriana Volpe? La Bruganelli ha spiegato di aver ricevuto la proposta in un momento particolare della sua vita: