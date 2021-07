Mentre Sonia Bruganelli si prepara a prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista, a quanto pare sarebbe al lavoro anche su un altro progetto. Si tratterebbe di un’idea ancora in fase embrionale ma che potrebbe avere a che fare con i reality Mediaset ed e loro protagonisti.

Sonia Bruganelli e Mediaset: possibile progetto segreto

La notizia che vede protagonista Sonia Bruganelli è stata svelata da BlogTvItaliana.it in esclusiva. Pare infatti che la società di casting gestita dalla moglie di Paolo Bonolis sia alla ricerca di nuovi opinionisti su gossip e reality targati Mediaset. Si legge sul portale:

Sembra che in gran segreto la SDL.tv di Sonia Bruganelli sia alla ricerca di nuovi volti, tutti rigorosamente di sesso femminile, per un nuovo talk show previsto “per la prossima stagione televisiva” (così viene specificato alle candidate). Requisito fondamentale per partecipare a questo progetto è quello di essere informate sul mondo del gossip e dei reality show di punta di Canale5 quali L’Isola dei Famosi e Grande Fratello. Fanno punteggio la spigliatezza e l’interesse a voler commentare a viso aperto le vicissitudini dei concorrenti famosi.

Se, quindi, Pomeriggio 5 è destinato, secondo le ultime indiscrezioni, ad andare incontro ad una rivoluzione nella prossima stagione tv, che prevedrebbe meno gossip e più informazione, potrebbe pensarci proprio la Bruganelli a dare nuovo smalto all’argomento, in maniera innovativa, divertente e fresca!

Al momento non ci sono dettagli ulteriori in merito ma all’eventuale rete ma l’idea di un salottino del tutto rinnovato ci piace. E’ ovviamente anche probabile che il futuro progetto possa andare in porto online ma non ci resta che attendere ulteriori conferme (o eventuali smentite) da parte della diretta interessata.