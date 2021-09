Sonia Bruganelli ospite di Verissimo domenica 26 settembre, parlerà con Silvia Toffanin della malattia della figlia, nata con una cardiopatia molto grave che ha scoperto mentre era ancora incinta.

Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi. Io – prosegue – non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme.