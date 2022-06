Sonia Bruganelli piange e parla della malattia di sua figlia Silvia

“Ha avuto un enorme problema cardiaco e l’operazione ha causato dei danni motori. All’ottavo di gravidanza mi sono ritrovata a sapere che mia figlia doveva essere operata al cuore”: con queste parole Sonia Bruganelli ha aperto il discorso sulla malattia di sua figlia Silvia, intervista da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”.

Sonia Bruganelli ha raccontato di non far nulla di particolare per risultare simpatica alla gente: “Credo che posso essere serenamente me stessa con poche persone”, poi aggiunge:

Un solo punto debole, la figlia Silvia, nata con un grave problema cardiaco che l’ha costretta a sottoporsi ad un intervento che le ha provocato problemi motori.

L’altro ieri l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha pubblicato su Instagram una foto di Silvia, protagonista del suo primo concerto al contrabbasso che ha commosso il web:

Non l’avrei mai messa quella foto. Sai cosa succede tante volte? Quando faccio i miei post, con gli altri figli o con gli amici, lei si butta dentro. Ci vuole stare. Io invece voglio tutelarla. Non è che la escludo, ma cerco di fare in modo che possa tollerarlo io. Lei vuole essere in tutto, ma io non ce la faccio a darla in pasto a tutti. Perché poi succede che le persone escono e parlano, ‘hai visto la figlia di Bonolis’, ‘hai visto la mano’. Io non lo voglio fare.

Silvia è bellissima. Ho scelto la foto per me più bella e le ho voluto dare merito della fatica che sta facendo. Me lo sta insegnando lei a dire ‘mamma io sono così, accettalo’. Io sono incazzatissima per come sono accadute le cose, per come cambiano le dinamiche anche con gli altri figli. Sensi di colpa su sensi di colpa, alla fine loro capiscono ma il problema rimane. Ho avuto un lungo periodo di depressione, non mi alzavo dal letto.