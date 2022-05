Sonia Bruganelli, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, parla del Grande Fratello Vip e svela che uno dei concorrenti lavorerà presto con lei (ma non ha voluto rivelare di chi si tratta).

Alcuni li rivedo con piacere, altri li sto contattando io per coinvolgerli in un nuovo progetto che da poco abbiamo lanciato sul web.

Poi la frecciatina all’Isola dei Famosi:

C’è anche l’arco. L’isola dei famosi ci ha svuotato la “casa”, il salottino: da Cicciolina a Carmen Di Pietro, eccetera.

Nicola Savino e Vladimir Luxuria? Funzionano benissimo. Io ho una particolare simpatia per Nicola Savino. Una spalla fortissima per Ilary Blasi. Un po’ come lo era Adriana Volpe per Alfonso.