Cosa ne pensa Gegia del confronto-scontro tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli? Ospite di Casa Pipol, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato da che parte pende la sua bilancia.

Mi schiero con Sonia anche se Giulia mi è simpaticissima. E’ una ragazza adorabile ma io amo Sonia dal primo momento. La amo, che devo fare? Se il pensiero di Sonia era più vicino al mio? Forse sì, sono molto più vicina a lei.

Oriana è una grande professionista del reality. Antonino è uno molto freddo e calcolatore… non è un ragazzo aperto e simpatico. E’ molto misurato e triste se vogliamo. Non si espone. La calma è la virtù dei forti ma lui sta calcolando tutto… è una strategia per rimanere lì dentro.