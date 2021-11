Sonia Bruganelli, attuale opinionista del Grande Fratello Vip i coppia con Adriana Volpe si è raccontata in una lunga intervista a Fanpage.it, parlando del suo lavoro e non solo. Dal 2005 gestisce la società SDL che partendo dai casting oggi produce programmi. Ed ha spiegato come funziona il Grande Fratello Vip.

Soni Bruganelli commenta il suo ruolo al GF Vip

Nella lunga intervista, Sonia Bruganelli ha parlato a lungo del Grande Fratello Vip che la vede protagonista nei panni di opinionista senza peli sulla lingua:

Il Grande Fratello è scritto quando va in onda in prima serata, perché è quello che viene venduto a una rete che ha degli spazi pubblicitari da vendere a sua volta. Mediaset è totalmente legata alla pubblicità e agli investitori, la Tv non si può fare tanto per e un’emittente deve sapere cosa manda in onda.

Al GF Vip, dice, non l’hanno mai voluta come autrice ma ci è entrata come opinionista grazie a Signorini. Qui tuttavia non sembra andare particolarmente a genio alla sua collega Adriana Volpe. In merito ha commentato:

A volte risulto antipatica o distante perché posso permettermi di esserlo. Capisco che per chi fa un lavoro che prevede di piacere al pubblico perché sennò non viene chiamato e non lavora, la logica è completamente diversa. La differenza tra me e Adriana forse sta proprio qui: lei ha molto da guadagnare da questa esperienza e molto da perdere, io poco da guadagnare, se non per quel che riguarda l’aspetto economico, e molto da perdere, in relazione al tempo che potrei dedicare al lavoro. Così si spiega la faccia diversa quando abbiamo scoperto che si andrà avanti fino ad aprile.

A proposito di GF Vip, chi a suo dire vincerà l’edizione? Parlando di Giucas Casella ha svelato:

A me piacerebbe molto, Giucas mi ha sorpreso e non ci avrei mai scommesso. Però sulla vittoria è difficile, anche perché da qui ad aprile credo entreranno molti altri in Casa.

La Bruganelli non tema di dover andare in onda nel periodo natalizio e dopo aver svelato per due volte che il reality andrà avanti fino ad aprile (il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, aveva annunciato che sarebbe andato in onda fino a marzo 2022), ha aggiunto: