L’opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli è finita nuovamente al centro delle polemiche per via di un gesto social che non è stato particolarmente gradito dai fan della giovane Lulù Selassié. Sebbene oggi il reality si sia preso un giorno di vacanza per lasciare spazio a Sanremo 2022, il popolo web è comunque concentrato su ciò che accade dentro e fuori la Casa di Cinecittà.

Sonia Bruganelli, il gesto social su Lulù Selassié

Negli ultimi giorni Lulù sta sentendo molto la mancanza del fidanzato Manuel Bortuzzo, il quale ha deciso di abbandonare anzitempo il Grande Fratello Vip per potersi dedicare a se stesso ed al suo percorso di riabilitazione.

Se in un primo momento la giovane principessa etiope sembrava aver preso bene l’uscita del ragazzo, pochi giorni dopo ha iniziato ad accusare il colpo che si è tramutato nell’esigenza di maggiori attenzioni nella spiatissima Casa.

Se ne sono accorte anche Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo con le quali Lulù si è sfogata manifestando tutta la mancanza di Manuel.

A proposito delle reazioni recenti, alcune considerate eccessive, da parte della Vippona, Sonia Bruganelli ha repostato un video che la vede protagonista su Instagram salvo poi cancellare la prima storia e aggiustare successivamente il tiro, in cui osservava come non si potesse sempre giustificare ogni capriccio della giovane.

Il gesto social tuttavia non è passato inosservato ai fan della ragazza che lo hanno prontamente ripreso sui social.