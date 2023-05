Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono davvero in crisi? A distanza di poche settimane dall’ultima voce, ecco che si riaccende prepotente il gossip sull’ex opinionista del GF Vip ed il noto conduttore. Il loro matrimonio è davvero giunto al capolinea?

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: matrimonio ai titoli di coda?

Era stato Dagospia, qualche tempo fa, a svelare la fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. “È arrivata al capolinea la storia tra Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto”, scriveva il portale di Roberto D’Agostino, dando per certa la notizia.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis replicano allo scoop di Dagospia: amore al capolinea? La verità – VIDEO#paolobonolis #soniabruganelli #gfvip https://t.co/8KPPsFDfa4 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) April 12, 2023

Una indiscrezione alla quale la coppia aveva replicato più o meno divertita, smentendo categoricamente (il video in apertura). Adesso però si riaccende il gossip dopo un intervento social della Bruganelli che in tanti avrebbero visto come una sorta di frecciatina all’indirizzo di Bonolis: “Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente”.

In tanti non avrebbero alcun dubbio: il destinatario del messaggio criptico sarebbe proprio il popolare conduttore Mediaset. Sarà così o presto giungerà una nuova smentita da parte dei due coniugi?