Sonia Bruganelli lancia una frecciata a Ballando: il commento dopo l’eliminazione

Sabato 30 novembre 2024, durante una nuova puntata di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli ha salutato il programma di Rai 1 con la sua ultima esibizione. L’ex moglie di Paolo Bonolis è stata eliminata, ma non senza polemiche: un richiamo pubblico di Alberto Matano e un commento al vetriolo durante una diretta Instagram hanno acceso il dibattito sui social.

Sonia Bruganelli e la frecciata a Ballando con le Stelle

In attesa della sua intervista a Belve con Francesca Fagnani, in onda martedì 3 dicembre, Sonia Bruganelli ha scelto di condividere con i fan i suoi pensieri sull’esperienza a Ballando. Durante una diretta Instagram con il suo compagno di ballo Carlo Aloia, l’ex concorrente ha raccontato il suo weekend, sottolineando con ironia di essersi dedicata alla cucina per la sua famiglia: “Mi è rimasto solo questo da fare visto che con il ballo non è andata”.

Le sue parole, pronunciate tra le risate dei presenti, hanno subito attirato l’attenzione dei fan, che si sono divisi tra chi ha apprezzato la sua autoironia e chi ha percepito una sottile frecciata al programma.

Alberto Matano risponde alle critiche in diretta

Uno dei momenti più discussi della serata è stato il confronto tra Sonia Bruganelli e Alberto Matano, giornalista e conduttore di La Vita in Diretta. Durante la puntata, Sonia aveva espresso il suo disagio verso la giuria, affermando che solo uno dei giudici sembrava interessato alle sue performance.

La risposta di Matano è arrivata puntuale e diretta: “Capisco che si possa avere un atteggiamento di ribellione verso la giuria, ma dire cose non vere non mi piace. Mi sono fatto dare i dati, sono pubblici: hai ballato quanto gli altri, a volte anche di più. Trovo queste accuse ingenerose”.

Questo intervento ha diviso il pubblico sui social: alcuni si sono schierati con Matano, sottolineando la professionalità della produzione, mentre altri hanno difeso Sonia, considerandola vittima di critiche eccessive.

Una presenza che ha lasciato il segno

Nonostante l’eliminazione, l’esperienza di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle non passerà inosservata. Con la sua ironia tagliente e la sua capacità di catalizzare l’attenzione, Sonia ha portato dinamiche nuove nello show, generando dibattiti e polemiche che continueranno a far parlare anche nei giorni successivi.