Ormai è chiaro a tutti: lo scorso lunedì sera Alfonso Signorini ha commesso uno scivolone inaspettato sul finale di puntata del Grande Fratello Vip. Una sua frase contro l’aborto ha scatenato un vero e proprio polverone. A finire però al centro della polemica sono state anche le opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le quali ad oggi non si sarebbero espresse apertamente sulla questione.

Sonia Bruganelli interviene dopo la discussa frase di Signorini

Dopo l’infelice esternazione di Signorini, era seguita una risata di Adriana Volpe – si spera di circostanza – mentre in sottofondo si era udito un “Esatto” pronunciato da Sonia Bruganelli. Proprio quest’ultima ha voluto fare delle precisazioni rispondendo ad una utente sui social.

Sonia ha infatti spiegato che il suo “Esatto” pronunciato proprio durante l’intervento del padrone di casa del GF Vip non si riferiva al fatto che fosse contraria anche lei all’aborto ma alla speranza di non avere aborti spontanei (in riferimento alla cagnolina di Giucas Casella da cui sarebbe partito il tutto):

Il mio esatto era sul non augurarsi aborti spontanei…

Magari ci si aspettava una replica un po’ più chiara, data la delicatezza del tema, come auspicato da Naike Rivelli che nelle passate ore si è rivolta ad entrambe le opinioniste. La Bruganelli tuttavia ha già replicato alla figlia di Ornella Muti non ritenendola degna di una risposta seria per via del filtro usato nelle sue Instagram Stories. Nessuna replica (per il momento) da parte della Volpe.