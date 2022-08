Sonia Bruganelli incontra un’ex del GF Vip e svela un progetto segreto

Sonia Bruganelli è pronta a fare ritorno nella Casa del GF Vip 7, dove tornerà ad indossare i panni dell’opinionista. Lo scorso anno aveva annunciato che si sarebbe trattato della sua prima ed unica esperienza in quel ruolo, ma a quanto pare non è stato così dal momento che tra poco più di un mese la vedremo affiancare Orietta Berti nello studio del reality.

Sonia Bruganelli, progetto segreto con Sophie Codegoni

Nella passata edizione del GF Vip, la Bruganelli si era spesso mostrata dalla parte di Soleil Sorge verso la quale non ha mai nascosto di nutrire una certa simpatia. Anche per questa ragione alcuni fan hanno domandato a Sonia se per caso si fossero riviste anche dopo l’esperienza nella Casa.

A sorpresa però la moglie di Paolo Bonolis ha replicato svelando di aver visto un’altra ex Vippona, ovvero Sophie Codegoni, con la quale ha lasciato intendere che ci sia in ballo qualche progetto imminente:

Mi sono vista con Sophie Codegoni… presto scoprirete il perchè.

Scopriremo presto quale progetto c’è in serbo tra l’ex di Uomini e Donne e fidanzata di Alessandro Basciano e la Bruganelli.

Una replica che tuttavia ha spiazzato le fan di Soleil soprattutto dopo le dichiarazioni dello scorso maggio a Gente, quando Sonia aveva detto in merito alla possibilità di lavorare insieme alla Sorge:

Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli schemi.