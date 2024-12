Sonia Bruganelli, confessione shock: “Ho tradito Paolo Bonolis, ecco come ha reagito”

Durante l’attesissima puntata di Belve, il programma cult di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, Sonia Bruganelli ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle, infatti, ha parlato della fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis e non ha risparmiato alcuni retroscena sconvolgenti.

Sonia Bruganelli a Belve: la confessione su Paolo Bonolis

Parlando apertamente della fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis, la Bruganelli ha ammesso: “L’ho tradito io e gliel’ho confessato quando ci siamo separati. Non l’ha presa bene, ma ho sentito il bisogno di essere sincera”.

Una confessione che ha immediatamente scatenato reazioni e dibattiti, soprattutto perché arriva in un momento già delicato per la coppia, al centro di numerosi gossip dopo l’annuncio della separazione.

Sonia Bruganelli ha raccontato di aver scelto la sincerità, anche a costo di ferire Bonolis. “Avrei potuto evitare, ma ho deciso di liberarmi. È stato egoistico, ma necessario per la mia coscienza”, ha dichiarato. La reazione del conduttore, come prevedibile, non è stata delle migliori: “Non era contento”, ha ammesso la Bruganelli con un sorriso amaro.

Non solo confessioni e polemiche: la Bruganelli ha anche parlato dei suoi difetti, definendosi una “rosicona”. Sul suo passato, ha rivelato: “L’ostentazione è stata la mia trasgressione più grande”. L’intervista ha avuto anche momenti toccanti, come quelli dedicati ai suoi figli, a dimostrazione del suo lato più umano e meno conosciuto.