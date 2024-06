Sonia Bruganelli conduttrice del Grande Fratello o dell’Isola? Arriva la sua risposta

L’abbiamo vista nel ruolo di opinionista, prima al Grande Fratello e poi all’Isola dei Famosi, ma Sonia Bruganelli condurrebbe mai uno dei due reality? L’imprenditrice, ex moglie di Paolo Bonolis, ha dato la sua risposta, non escludendo del tutto questa possibilità e spiegando perché per il momento risponderebbe di no.

Sonia Bruganelli condurrà mai il Grande Fratello o l’Isola dei Famosi?

Sonia Bruganelli ha deciso di riprovare l’emozione di indossare i panni di opinionista, dopo averlo fatto nel reality di Alfonso Signorini. Pur avendo fatto intendere di volersi dedicare ad altro, quest’anno ha accettato di ripetere il suo ruolo in occasione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria, ed affiancando il giornalista Dario Maltese.

Ma cosa pensa dell’ipotesi di condurre uno dei due reality di Canale 5? La risposta è arrivata a Casa SDL, dove Sonia non ha escluso a priori tale ipotesi ma ha puntualizzato:

In questo momento ti direi di no. Perché non mi reputo pronta. Non ho ancora ben capito dove la nuova linea editoriale sui reality voglia andare. Diciamo che è un periodo un po’ particolare. In questo momento per me sarebbe molto più gratificante fare un programma sui libri in una rete che magari è meno abituata, rispetto ai social. Però mi sentirei più a mio agio nella conduzione di qualcosa che mi si addice. Mi piacerebbe fare qualcosa in cui posso dire la mia.

Sicuramente il suo stile ed il suo carattere potrebbero interferire con l’attuale linea prevista dai vertici Mediaset, motivo per il quale la Bruganelli ha sottolineato di non avere alcuna paura ad esporsi:

Ho un’età e una credibilità esistenziale che secondo me potrebbe essere d’aiuto a tante donne, che non è che non hanno il coraggio che ho io, ma non hanno la possibilità che ho io.

Dalle sue risposte, dunque, appare chiaro che non prenderà per il momento il ruolo di conduttrice del Grande Fratello (che comunque resta in mano ad Alfonso Signorini) né dell’Isola, ma mai dire mai!