Sonia Bruganelli, chi sono i suoi concorrenti preferiti del GF Vip: una Vippona non la convince!

Cosa pensa Sonia Bruganelli del nuovo cast del GF Vip 7? L’opinionista, tornata a sedere per il secondo anno consecutivo in studio, lo rivelerà questa sera, nel corso della sua ospitata a Casa Pipol, il format di ThePipol News, in onda dalle ore 19.00.

Quest’anno Sonia Bruganelli è visivamente più serena, complice anche l’assenza di attriti con la collega opinionista Orietta Berti. Tuttavia ancora non si è capito fino in fondo cosa pensa del cast di questa settima edizione del GF Vip. Lo ha però svelato nel corso della sua ospitata a Casa Pipol. In attesa di scoprire cosa dirà, è stata pubblicata una breve anteprima del suo intervento:

Devo ammettere che mi sta piacendo molto Nikita Pelizon perché è un po’ ‘fuori dal coro’. Mi piace anche Antonino Spinalbese perché mi convince molto il suo voler giocare in sottrazione senza per forza imporsi o voler apparire a tutti i costi. Poi mi piace molto anche George Ciupilan! È carinissimo. È un ragazzo giovane che mi trasmette una bella genuinità.

Chi, invece, ad oggi non è entrato nelle sue grazie? Ecco le parole di Sonia:

Chi non mi piace? Al momento Sara Manfuso, ma è palese. Non comprendo questo suo modo di volersi infilare nelle situazioni. Sembra faccia politica, deve sempre esprimere il suo punto di vista. Non mi convince!

Che dire? Sono sorpresa anch’io ma questa volta mi trovo d’accordo con i nomi avanzati da Sonia Bruganelli. Ne avrei incluso qualcuno in più tra i preferiti e qualcuno anche nella seconda fazione, nella speranza di potermi – in quest’ultimo caso – ricredermi.