Anastasia Kuzimina, ospite de La volta buona, ha fatto delle rivelazioni inedite su Sonia Bruganelli, attuale concorrente di Ballando con le stelle, svelando com’è dietro le quinte del programma di Milly Carlucci.

“Ecco com’è Sonia Bruganelli dietro le quinte di Ballando”, la confessione di Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina, ballerina professionista di Ballando con le Stelle, ha recentemente espresso il suo sostegno a Sonia Bruganelli, concorrente del talent show, che secondo lei sta affrontando critiche ingiustificate. Parlando negli studi di Rai 1, Kuzmina ha commentato:

Sonia secondo me sta vivendo una nuova vita. Per quanto riguarda Ballando con le Stelle credo che non si stia divertendo, questo purtroppo è così perché la stanno massacrando continuamente. Ma comunque sta facendo un bel percorso di crescita sul ballo ed è evidente.

Kuzmina ha evidenziato come la Bruganelli, dietro le quinte, sia una persona amichevole e disponibile, descrivendola come “simpaticissima, carina, educata, tenera”.

Anastasia ha voluto sottolineare come Bruganelli stia facendo progressi tangibili, ma che nonostante ciò, le critiche sembrano non fermarsi.

A questo proposito, Kuzmina ha ribadito: “Sì, è una donna molto forte, ma è buona. Per lei non è semplice. E poi perché quello che è personale deve riguardare una gara di ballo? E questo io proprio non lo capisco”. Il sostegno di Anastasia va oltre l’aspetto tecnico, puntando il dito contro chi mescola la sfera privata con la performance artistica.

L’esperienza di Anastasia Kuzmina con Lorenzo Biagiarelli

Parlando delle critiche che Sonia Bruganelli sta ricevendo, Kuzmina ha ricordato un’esperienza simile vissuta in passato, quando ballava con Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli.

Posso capire che in certi casi non sia semplice, comprendo anche cosa significa essere attaccati. Se a me è successo lo stesso quando ballavo con Lorenzo Biagiarelli? Sì, non è stato semplice ballare con il fidanzato di Selvaggia Lucarelli e dover rispondere alle critiche.

Selvaggia Lucarelli “accusa”: Sonia Bruganelli voleva il suo posto

Nella sua ultima newsletter, Selvaggia Lucarelli ha rivelato alcuni dettagli inediti riguardanti Sonia Bruganelli e la sua presunta volontà di sostituirla come giurata a Ballando con le Stelle.

La tensione tra le due sarebbe nata dopo l’edizione del 2022, quando Lucarelli si lamentò del trattamento riservato al fidanzato Lorenzo Biagiarelli, uno dei concorrenti. In quell’edizione, infatti, si erano verificati numerosi scontri, come quello con Iva Zanicchi, il caso Montesano e la controversa vittoria di Luisella Costamagna.

“Il pubblico mi sostenne molto, ma con cast e produzione non ci lasciammo benissimo”, ha scritto Lucarelli, confermando che già allora circolavano voci su un possibile addio alla trasmissione.

Sonia Bruganelli in corsa per la giuria?

Nel 2023, si fecero sempre più insistenti i rumor sulla possibile sostituzione di Lucarelli con un altro volto noto. Tra i nomi emersi, oltre a quello di Barbara d’Urso, comparve proprio Sonia Bruganelli. Lucarelli ha raccontato che la Bruganelli, conclusa la sua esperienza come opinionista al Grande Fratello e con alle spalle la chiusura non pacifica con Mediaset, si sarebbe proposta come giurata a Ballando grazie ai suoi contatti nella dirigenza.

“Lei si muove. Non è più in Mediaset con cui ha chiuso non in pace e si propone come giurata tramite appunto i suoi agganci nella dirigenza”, ha svelato Lucarelli.

Nonostante fosse consapevole del tentativo di Bruganelli di prendere il suo posto, Lucarelli non ne parlò con nessuno, accettando la situazione: “Non eravamo amiche, eravamo in buoni rapporti. Ma non doveva certo darmi spiegazioni”, ha aggiunto, ammettendo di non essere sorpresa.

Il “No” di Sonia Bruganelli al ruolo di concorrente

Secondo quanto riportato da Lucarelli, a Bruganelli fu proposto inizialmente di partecipare come concorrente, ma lei avrebbe risposto con un deciso “O giurata o niente”. Solo nel 2024, dopo la separazione da Paolo Bonolis e l’addio definitivo a Mediaset, Bruganelli ha accettato di entrare nel cast di Ballando con le Stelle come concorrente. Prima dell’inizio dello show, Bruganelli inviò a Lucarelli un messaggio di auguri, che Lucarelli ricambiò senza menzionare il passato.

“Voglio dire, è legittimo cercare di prendersi il mio posto se sai che forse me ne vado e tra l’altro credo che la fila per accaparrarsi quella sedia arrivi ai confini con la Svizzera,” ha concluso ironicamente Lucarelli.