Sonia Bruganelli, il commento “too much” a Selvaggia Lucarelli: volano stracci in diretta – VIDEO

Sonia Bruganelli, concorrente di Ballando con le Stelle 2024, ha deciso di non arrendersi nonostante la terza costola fratturata durante le prove. Nella puntata del 9 novembre, è scesa in pista al fianco del suo partner, Carlo Aloia, esibendosi in un tango che ha ricevuto pareri contrastanti dai giudici, specie da Selvaggia Lucarelli con la quale ha battibeccato con forza.

Sonia Bruganelli, il commento “too much” a Selvaggia Lucarelli

Dopo l’esibizione, i giudici si sono espressi in modo variegato. Alberto Matano ha lodato la determinazione della Bruganelli, esprimendo ammirazione per la sua volontà di continuare nonostante il dolore: “Trovo ammirevole che tu non molli“. Anche Ivan Zazzaroni ha apprezzato la performance, definendola “la cosa migliore che abbiamo visto“.

Fabio Canino ha scherzato sulla capacità di ballare con tre costole rotte, mentre Carolyn Smith ha elogiato la sintonia tra Bruganelli e Aloia, notando la precisione dei passi e il buon ritmo: “Mi piacete insieme, i passi erano compatti, la tempistica era giusta“.

Lo Scontro con la Lucarelli

Diverso il tono di Selvaggia Lucarelli, che ha lanciato una frecciata con ironia: “Ti stai smontando, sembra che qualcuno te la stia tirando“. Bruganelli ha risposto in modo pungente, menzionando la newsletter a pagamento della Lucarelli: “Se vuoi lo puoi mettere a pagamento sul tuo profilo e lo racconti.”

La battuta ha scatenato un botta e risposta tra le due, con Lucarelli che ha rivendicato la propria indipendenza economica: “Io non ho mai avuto mariti e fidanzati ricchi, mi guadagno da vivere“.

Alla fine, Lucarelli ha giudicato la performance tenendo conto delle difficoltà fisiche, pur ritenendo Bruganelli una delle concorrenti meno talentuose: “Hai ballato, anche se sei comunque tra i più scarsi”. Bruganelli ha ribattuto con fermezza: “Non sono interessata ai soldi quanto te. Hai raccontato una bugia e ti sei fatta pagare per farlo”.

Selvaggia Lucarelli: “Io non sono interessata ai soldi quanto te, non me ne frega niente dei soldi”

Sonia Bruganelli: “Come no?”

Carlo Aloia, il maestro di Sonia: “Se vi fanno schifo dateli a me!”#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/JQS9ggxol4 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 9, 2024

L’Infortunio di Sonia Bruganelli

Prima dell’esibizione, Sonia Bruganelli aveva spiegato su Instagram di aver subito una nuova frattura alla decima costola, raccontando come l’infortunio l’avesse destabilizzata emotivamente. “Ho capito che qualcosa non andava durante le prove, ho avuto un momento di sconforto e rabbia”, ha confessato.

Tuttavia, ha scelto di non arrendersi, promettendo di continuare il suo percorso insieme ad Aloia.

Nonostante i dolori e le critiche, la forza di volontà di Sonia Bruganelli è chiara. L’esibizione del 9 novembre ha dimostrato che la concorrente è disposta a sacrificarsi e mettersi alla prova, e resta da vedere come evolverà il suo percorso nelle prossime puntate.