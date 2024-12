“Dopo di me il diluvio”: Sonia Bruganelli scuote Belve con frecciate a Laura Freddi

Nella puntata di stasera di Belve, in onda su Rai 2, Sonia Bruganelli si racconta senza remore, affrontando temi personali e professionali con il consueto stile diretto. Tra i momenti più discussi, le frecciatine a Laura Freddi, ex compagna storica di Paolo Bonolis, che hanno infiammato i social già prima della messa in onda.

Durante l’intervista con Francesca Fagnani, Sonia ha rivelato tensioni mai del tutto sopite con la Freddi, descrivendola come una persona “cambiata” dopo la separazione tra lei e Bonolis. “Da quando mi sono separata, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Prima parlava di Paolo, ora di me. Prima molto amica, ora ha cambiato mood…” ha dichiarato Bruganelli, aggiungendo dettagli su collaborazioni passate che avrebbero alimentato il malcontento.

Non sono mancati aneddoti che hanno messo in luce vecchi attriti tra le due. Sonia ha ricordato quando, durante il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello, Laura Freddi fu chiamata a sostituirla per due puntate: “Ero io a proporla, ma temevo che potesse piacere troppo…”.

Un commento che ha suscitato la battuta della Fagnani: “Dopo di lei il diluvio?” a cui Sonia ha risposto ironicamente: “Le ho anche prestato le scarpe, lei carina se le è messe”. Un’affermazione che aggiunge benzina sul fuoco, alimentando la curiosità su una possibile replica di Laura Freddi.