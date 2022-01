Dopo essersi presa una settimana di pausa, Sonia Bruganelli ieri ha fatto ritorno nello studio del Grande Fratello Vip. Archiviate le vacanze a Dubai poco prima di riprendere il suo ruolo di opinionista al fianco di Adriana Volpe, ha realizzato una diretta Instagram durante la quale ne ha avuto davvero per tutti, come riferisce Fanpage.it.

Passando in rassegna i vari Vipponi dell’edizione, Sonia Bruganelli ha detto la sua su alcuni di loro, concentrando l’attenzione su Alessandro Basciano e sulla sua storia con Sophie Codegoni:

Ha come unica possibilità di visibilità quella di farsi una storia, sennò non è pervenuto lì dentro. Sophie non ha alcuna intenzione di farsi una storia.