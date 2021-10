Sonia Bruganelli, intervistata da Casa Chi, ha parlato delle dinamiche del Grande Fratello Vip, dicendo la sua opinione sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge, specie dopo il loro “bacio” per il “kiss freeze”.

Alex Belli è infatuato di Soleil Sorge? Lui è infatuato solo di se stesso per cui… in questo momento lei è uno specchio che riflette quanto lui possa essere pungente e insieme a lei si sente il Bonnie e Clyde della situazione. Spero per lui che non faccia un passo perché secondo me non troverebbe aperto.