Sonia Bruganelli “frena” con Angelo Madonia dopo Bonolis: si sono lasciati? La strana risposta

Oggi, domenica 27 ottobre 2024, Sonia Bruganelli è stata ospite di Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier, dove ha parlato apertamente della sua separazione da Paolo Bonolis e del suo attuale legame con Angelo Madonia. La concorrente di Ballando con le Stelle, nel rispondere alle critiche, ha ribadito la sua autonomia decisionale: “Per anni sono stata vista come la stron*a che decide per l’ex marito, ma Paolo è un uomo indipendente”.

Sonia Bruganelli “frena” con Angelo Madonia dopo Bonolis

Sonia ha rivelato i dettagli della fine della sua relazione con Bonolis, descrivendola come una decisione difficile, maturata dopo la morte del padre, che ha segnato un momento di profonda riflessione. “Ho alzato le mani, gli ho detto forse non sento più determinate cose. Paolo ha accolto la mia decisione con affetto e comprensione”. Sonia ha spiegato che non ci sono stati episodi gravi o tradimenti, ma piuttosto una necessità di trovare se stessa al di fuori del matrimonio.

La concorrente di Ballando ha continuato il suo discorso tirando in ballo la separazione da Bonolis:

Al momento ho un enorme senso di colpa perché ho interrotto un matrimonio senza che ci fossero motivi gravi. Non ci sono state cose brutte o tradimenti. Ti senti sempre di dire “Forse, potevo aspettare, pensarci. Tornare insieme? Paolo Bonolis se mi vede scappa. Credo che ora sia giusto fare i conti con me, con quello che desidero. È giusto capire quanto posso farcela da sola.

Nonostante le voci di una relazione con Angelo Madonia, Sonia ha frenato le indiscrezioni. Alla domanda di Mara Venier se avesse un nuovo fidanzato, ha risposto:

Se ho un moroso? Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti. Vorrei solo vivere coerentemente con quello che sento, senza ferire nessuno, senza far male a nessuno. Vorrei solo essere un punto di riferimento per i miei figli.

La sua priorità, ha aggiunto, è quella di essere un buon punto di riferimento per i suoi figli, senza compromettere la propria serenità o quella altrui.

La verità sul ruolo di giurata da “scippare” a Selvaggia Lucarelli

Sonia ha anche affrontato le polemiche legate alla sua presunta intenzione di sostituire Selvaggia Lucarelli come giurata di Ballando con le Stelle. Ha chiarito di aver ricevuto una proposta da Milly Carlucci per partecipare come ballerina, ma di aver espresso la sua preferenza per un ruolo da giurata solo come opzione futura:

Ho incontrato Milly Carlucci perché dopo il primo anno del Grande Fratello, mi è arrivata la proposta di partecipare a Ballando con le Stelle come ballerina. Io dissi di no, dicendole: il massimo che posso fare è – se un giorno cambiano la giuria – la giurata. Quella era la mia comfort zone. Ma la giuria non è stata cambiata e l’anno successivo Milly mi ha richiesto di ballare. Non volevo prendere il posto di nessuno.