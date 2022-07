Se provocare i follower su Instagram sembra – ormai – fuori moda, Sonia Bruganelli si diverte ancora come la prima volta. Ecco perché, piazzata sopra il suo aereo privato, ha fatto “gnegnegne” ai follower.

Sonia Bruganelli prende l’aereo privato e provoca i follower

Giuro che prima o poi la smetto… Per ora però preferisco pagare un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto (come sempre).

I follower, come volevasi dimostrare, si sono “scatenati” sotto il post: “L’aereo privato farà invidia a tanti sicuramente, la buffonata di farsi la foto con la borsa Gucci ai piedi solo per ostentare non credo faccia gola al mondo! Le persone ricche per carità ci sono sempre state e non sono antipatiche per quello, quello che fa antipatia è vedere tanta superficialità”, scrive qualcuno.

E ancora:

Nessuna critica, fai bene… poi però sull’eleganza e la classe beh ahimè, i soldi lì non possono far nulla.

Voi che ne pensate?

Personalmente la Bruganelli con i suoi soldi può fare ciò che vuole, ci mancherebbe… ma questi post, senza girarci intorno, restano: