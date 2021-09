Quel rumor di Dagospia alla vigilia del GF Vip su presunte “frizioni” tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sembra trovare sempre più conferma dopo la prima puntata andata in onda ieri sera. Le due opinioniste, in effetti, sembrano non trovare ancora il feeling giusto per spazzare via la palpabile tensione.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: tensione alla prima del GF Vip

Almeno pubblicamente, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non hanno mai confermato i gossip sul loro rapporto e sulle presunte antipatie ma indubbiamente nel corso dell’esordio sono emersi pareri discordanti tra le due neo opinioniste.

La Volpe, in maniera quasi inedita è apparsa in alcuni momenti quasi impacciata, forse per via della presenza “ingombrante” della Bruganelli che con il suo carattere forte e deciso ha messo spesso in difficoltà Adriana, impedendole talvolta di finire la frase.

E’ ovvio che trattandosi di due donne con caratteri molto forti, molto probabilmente ciascuna di loro nel corso della trasmissione cercherà di imporre il proprio pensiero ma diversi utenti hanno notato come spesso la Volpe sua stata interrotta dalla moglie di Bonolis al punto da averle provocato un po’ di stizza visibile nei video di seguito.

ADRIANA INTERROTTA DA SONIA BRUGANELLI

ALLA SECONDA PUNTATA SCOPPIA LA BOMBA #GFvip pic.twitter.com/SYbrq8dtOh — Massimiliano (@BigMaxOfficial) September 13, 2021

Sonia che parla sopra ad Adriana parte 2😂#GFvip #GFvip5 pic.twitter.com/kEaQcHa7h6 — eric⁴ nel mood di settembre (@_diasre_) September 13, 2021

La tensione della prima puntata è più che normale anche per via dell’ansia legata all’esordio, ma è stata la stessa Bruganelli a riconoscere i loro differenti punti di vista rispetto alle dinamiche del GF Vip lanciando una frecciatina:

Effettivamente abbiamo due visioni di ciò che accade nel programma completamente diverse!!

Vedremo se nelle prossime puntate i loro rapporti saranno più distesi confermando l’ansia della prima!

Sonia palesemente odia Adriana , e pure la frecciatina su instagram lo conferma #GFvip — trashtv (@trashmalgy) September 14, 2021

No raga ma crepo Sonia e Adriana non ci arrivano a fine reality senza prendersi a pizze in diretta VIVO PER QUESTO hahahahhah #gfvip — Isabella Benanti (@isabenanti) September 13, 2021

RAGA GIÀ VEDO LE FACCE DI ADRIANA PIENA CON SONIA CHE LE PARLA SOPRA PREVEDO I CAPELLI IN MANO URLO #gfvip pic.twitter.com/42TtzZI78c — NoNo•J (@no_enne) September 13, 2021

SONIA E ADRIANA SEPARATE NON SI TOCCANO 🥶 #GFvip — [Righetto] (@Ri_Ghetto) September 13, 2021