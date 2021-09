Sonia Bruganelli non sopporta Adriana Volpe, ormai pare essere una certezza. Dopo lo scoop del buon Giuseppe Candela via Dagospia, anche Davide Maggio, in una diretta su Instagram, ha evidenziato il motivo dell’acredine delle due opinioniste del Grande Fratello Vip.

La surreale frizione Bruganelli-Volpe prima del Grande Fratello Vip

La Volpe avrebbe le gambe più belle della Bruganelli: è stato questo il motivo scatenante del risentimento di Sonia nei confronti di Adriana. – riportano i colleghi di Biccy.it- Risentimento che c’è stato durante gli scatti della copertina di Sorrisi insieme a Signorini. È tutto vero, possono anche negare, c’è un profilo su Twitter che si spaccia per Sonia – anche se credo che non sia lei – che nega, ma lo sanno tutti: non si sopportano.

Ma solamente io penso che la motivazione sia esagerata?

Adriana Volpe ha le gambe lunghe e, per questo, deve farsene una colpa? Continuo a sperare che Giuseppe Candela e Davide Maggio abbiano capito male (ma entrambi non sbagliano MAI un colpo, quindi…).

Prevedo un Grande Fratello Vip particolarmente acceso.

Lo scoop di Dagospia

Le punzecchiature sui social, già segnalate da Dagospia, non sono sfuggite a molti. Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non andrebbero proprio d’amore e d’accordo, ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori. Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata da Chi, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?