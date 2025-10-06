Sonia B di Temptation: l’annuncio ai follower su Simone

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Sonia Barrile ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Nonostante la gravidanza sia frutto della relazione con Simone Margagliotti, conosciuto proprio all’interno del reality, la storia tra i due è ufficialmente chiusa. A raccontarlo è la stessa Sonia, attraverso una story su Instagram, in cui condivide le sue emozioni e riflessioni sul momento che sta vivendo.

Gravidanza serena, anche senza Simone

Sonia si trova al quinto mese e sta affrontando la gravidanza da sola, pur con la presenza non distante dell’ex compagno. Il rapporto con Simone si è incrinato definitivamente dopo la fine del programma, a causa di alcuni comportamenti che lei definisce come mancanze di rispetto, anche dopo il tradimento già mostrato in tv.

Durante la speciale reunion del programma, Sonia ha chiarito di non voler più ricostruire nulla con Margagliotti: “Ho scoperto altre cose spiacevoli. Oggi non riesco a vederlo come il mio compagno di vita. La fiducia è andata persa e non posso forzarmi”.

Le parole precise di Sonia: “Il destino ha scelto per me”

Nel suo aggiornamento su Instagram, Sonia ha espresso parole piene di sentimento, rivelando anche il sesso del bambino: sarà un maschio. Non ha ancora svelato il nome, ma ha raccontato che vive questo momento con positività e consapevolezza: “Il destino ha scelto per me un figlio maschio per donarmi un uomo che mi ami per sempre”.

Ha poi aggiunto: “Sarà l’unico ad aver sentito il mio cuore battere da dentro. E ora il suo batte insieme al mio. Sto bene”.

Una scelta di indipendenza

Nonostante le difficoltà e la rottura, Sonia sembra determinata ad affrontare la maternità con forza e autonomia. Simone, da parte sua, sembrerebbe voler restare presente come padre, ma la giovane ex concorrente di Temptation Island ha deciso di andare avanti da sola, almeno per ora, senza voltarsi indietro.