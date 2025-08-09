Sonia B, Simone e la tentatrice: la foto che svela tutta la verità ad oggi

Simone, Sonia B e la tentatrice di Temptation Island: ecco qual è tutta la verità

Simone e Sonia B. di Temptation Island avvistati di nuovo insieme: e la tentatrice?

Dopo settimane di voci che parlavano di rottura definitiva, arriva un colpo di scena inaspettato per una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island. Simone e Sonia B, dati ormai per separati, sono stati fotografati insieme mentre condividevano una colazione in un bar.

Lo scatto, datato 7 agosto, li mostra seduti fianco a fianco in un locale del centro, intenti a gustarsi un momento di tranquillità. A condividerlo è Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter. Secondo chi li ha visti, tra i due non sembrava esserci alcuna tensione: atteggiamenti distesi e sguardi complici hanno subito acceso le speranze dei fan.

Voci di crisi e rottura smentite?

Solo pochi giorni fa si parlava di una crisi post-reality ormai insanabile, con tanto di voci su un possibile avvicinamento di lui alla single Rebecca. Ma questa nuova uscita pubblica lascia intendere che qualcosa sia cambiato.

Al momento non è chiaro se si tratti di un ritorno ufficiale o semplicemente di un incontro amichevole. Di certo, la distanza che sembrava separarli non appare più così marcata. Resta da vedere se questo incontro rappresenta un nuovo inizio o solo un momento di tregua, o la continuazione di una relazione fatta di alti e bassi.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi: nei prossimi giorni potrebbero arrivare conferme, o magari nuovi colpi di scena.