Sonia B e Simone di Temptation presto genitori: ma lui ci ricasca subito

Sonia B e Simone di Temptation Island, lui ci ricasca durante la gravidanza di lei?

Temptation Island 2025: un mese dopo, Sonia Barrile è incinta di Simone

Il finale di Temptation Island 2025 prende una piega inaspettata: Sonia Barrile incinta di Simone Margagliotti, dopo aver chiuso la loro relazione durante il falò di confronto. Una notizia che sconvolge gli scenari e sta facendo discutere il pubblico.

Il percorso dentro il villaggio

Sonia e Simone, fidanzati da sei anni e partecipanti all’edizione 2025 del reality, hanno attraversato una crisi profonda. Simone ha confessato di aver tradito in passato e poi ha ceduto alla tentatrice Rebecca, arrivando a un bacio nascosto dalle telecamere.

Sonia, sconvolta, ha chiesto il falò e ha deciso di andarsene da sola, dichiarando: “Era un viaggio nei sentimenti, non nei letti.”

L’ “un mese dopo”: uno spiraglio inaspettato

Nella puntata speciale dedicata a cosa succede dopo il programma, Sonia e Simone si presentano insieme da Filippo Bisciglia, con un messaggio sorprendentemente sereno e carico di significato. Sonia ha confermato l’emozione della gravidanza e la sua disponibilità a valutare una seconda possibilità. Ha detto: “Lui sin dal falò è rimasto lì, io sicuramente ancora sono ferita oggi, è inutile negarlo, solo il tempo mi darà tranquillità. Noi siamo contenti della notizia del bambino, stiamo insieme da 15 anni ne abbiamo passate tante e passeremo anche questa. Io gli ho lasciato uno spiraglio perchè mi deve dimostrare”.

Simone ha voluto condividere il suo cambiamento interiore: “Nella vita a volte devi toccare il fondo per scoprire le verità più vere, e io l’ho fatto. Ho capito che ho al mio fianco una persona che perderla sarebbe la sconfitta più grande della mia vita. Capisco lei ovviamente, le darò tutto il tempo per superare questa situazione e poi guardarci negli occhi per dirci ‘è un brutto ricordo’. Sarà la mamma migliore al mondo, ci sarò sempre io a sostenerla. Ringrazio lei perchè si io nella mia vita mi sono impegnato per raggiungere obiettivi ma non li avrei raggiunti senza di lei”.

Ma attenzione, lui già beccato con la tentatrice

Nemmeno il tempo e lui ci è ricascato?

Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni, commentando la puntata, lui già sarebbe ricascato nell’errore: “Tutto molto bello e commovente, ma a me sono arrivate voci che lui si è risentito con la single Rebecca e dovrebbero anche essersi visti. Indagherò e vi aggiornerò”.

Prendiamo con le pinze queste segnalazioni anche se, come si sa, il lupo perde il pelo ma non il vizio. E il terrapiattista è davvero cambiato? Secondo voi? Rispondetemi nei direct.