Nuova puntata all’insegna del Grande Fratello Vip, stasera, lunedì 20 settembre 2021. L’appuntamento odierno in compagnia del reality show condotto da Alfonso Signorini, oltre a regalare non pochi colpi di scena vedrà anche chi tra i due vipponi in nomination risulterà il meno votato: ecco cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è il meno votato?

Il televoto di questa sera non sarà eliminatorio ma il concorrente meno votato finirà di diritto in nomination la prossima settimana. Chi rischierà maggiormente tra Francesca Cipriani e Tommaso Eletti? Un indizio potrebbe giungere dai nuovi sondaggi in rete.

In vista del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip tornano i sondaggi sul web con le principali preferenze del pubblico da casa rispetto ai nominati. Vediamo subito dai risultati del sondaggio realizzato da Reality House.

Gl internauti vogliono salvare Francesca Cipriani con l’89% di preferenze contro l’11% in favore di Tommaso Eletti che non risulta essere troppo amato.

Tra gli altri sondaggi del web, anche quello del portale Grande Fratello Forum che al momento vede in cima alle preferenze ancora Francesca Cipriani con l’82,32% delle preferenze, seguita da Tommaso Eletti con il 17,68%.