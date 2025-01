Sondaggi Grande Fratello: ecco i quattro concorrenti che resteranno nella Casa

Lunedì sera, durante la diretta del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha annunciato un’iniziativa che ha subito infiammato i fan del programma: un televoto per decidere se permettere il ritorno in gioco di alcuni ex concorrenti. Con oltre il 60% dei voti favorevoli, il pubblico ha accolto l’idea del ripescaggio, selezionando sei candidati che attualmente si trovano in standby nel tugurio: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna.

I favoriti nei sondaggi per il ritorno al Grande Fratello

Ma solo quattro di loro potranno rientrare ufficialmente nella casa, e ancora una volta sarà il pubblico a decidere chi tra questi avrà una seconda possibilità.

Sul web impazzano i sondaggi e i forum dedicati al GF, con migliaia di utenti che stanno esprimendo le proprie preferenze. Secondo le rilevazioni online, i favoriti sembrano essere Helena Prestes e Iago Garcia, seguiti a ruota da Jessica Morlacchi e Eva Grimaldi.

Per ora, Michael Castorino e Federica Petagna sembrano essere i meno votati, ma il risultato finale potrebbe ancora ribaltarsi grazie al supporto dei fan più accaniti, come il gruppo degli Shailenzo, sostenitori di Michael e Federica, legati rispettivamente a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Le dichiarazioni di Jessica e Helena: un ritorno atteso?

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Jessica Morlacchi e Helena Prestes hanno commentato l’idea del ripescaggio con entusiasmo: “Se ci piacerebbe tornare nella casa del GF? Ma sì, certo, però ci piacerebbe farlo insieme! Perché abbiamo discusso, ma quella lite era frutto di un momento di forte stress e rabbia. Tornando insieme al Grande Fratello si riaccenderebbe una luce e potremmo dimostrare che abbiamo solo preso una sbandata.”

Le due gieffine sperano che questa sia l’occasione giusta per dimostrare un nuovo equilibrio e rinnovare il loro percorso nel reality.

Il verdetto: chi tornerà nella casa del GF?

Con l’attesa sempre più alta, il televoto si avvicina alla chiusura e il pubblico del Grande Fratello è chiamato a decidere chi merita di continuare il gioco. Sarà interessante vedere se le dinamiche dei sondaggi saranno confermate o se ci saranno sorprese dell’ultimo minuto.