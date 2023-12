Siamo nuovamente di fronte ai nuovi sondaggi del Grande Fratello, in occasione della prima puntata settimanale. Sono passati pochi giorni dall’eliminazione di Mirko Brunetti, che ha lasciato un po’ tutti interdetti, ma è già tempo di pensare al nuovo televoto: tra Marco, Perla, Sara e Vittorio, chi sarà il meno votato?

Sondaggi Grande Fratello: chi si salva?

Come sappiamo, questa volta i sondaggi sul Grande Fratello si baseranno su un televoto che non sarà eliminatorio. Il concorrente meno votato tra Marco, Vittorio, Perla e Sara andrà direttamente al televoto per l’eliminazione.

Tra i vari sondaggi che come da tradizione prendiamo in considerazione, emerge un quadro abbastanza chiaro: Vittorio Menozzi è il preferito, mentre l’ex attrice di Vivere, Sara Ricci, risulta essere la meno amata tra i concorrenti finiti in nomination. Non proprio una sorpresa, alla luce delle sue ultime esternazioni che hanno tirato in ballo la preferita del GF, Beatrice Luzzi.

Ed ecco cosa dicono in merito i sondaggi: sul nostro Blog hanno votato centinaia di lettori, i quali hanno espresso per oltre il 46% la loro preferenza per Vittorio, seguito da Perla e da Marco. Sara finisce in fondo alla classifica.

Lo stesso accade anche nel sondaggio ospitato da Reality House, dove si ripete lo stesso scherma, con Vittorio in cima e Sara ultima.

Non muta il risultato del sondaggio ospitato da Grande Fratello Forum: Vittorio spopola, mentre Sara sprofonda.