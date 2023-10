Sondaggi Grande Fratello, Grecia sorprende: Anita o Valentina, chi rischia?

In arrivo i nuovi sondaggi del Grande Fratello: la nuova puntata all’insegna del reality in onda nella prima serata di oggi, lunedì 9 ottobre, non sarà eliminatoria ma evidenzierà chi tra Grecia Colmenares, Anita Olivieri e Valentina Modini rischia maggiormente nell’ultimo televoto indetto. Chi si salverà tra le tre gieffine?

Sondaggi Grande Fratello: chi si salva?

I sondaggi, questa settimana, sembrano tutti confermare il primato di Grecia Colmenares: tra le tre gieffine finite all’ultimo televoto, è lei la preferita da parte degli utenti che hanno espresso il proprio voto sui principali portali (incluso il nostro Blog).

Per quanto riguarda il sondaggio ospitato su Blogtivvu.com, Grecia ha ottenuto oltre il 59% delle preferenze, lasciandosi alle spalle, a netta distanza, Anita e Valentina, ferme rispettivamente al 24% ed al 16%.

Anche per quanto riguarda i sondaggi ospitati su Reality House e su Grande Fratello Forum, questa settimana il risultato è assolutamente identico, con Grecia intoccabile e la sfida per la salvezza tra Anita e Valentina.

Scopriremo solo questa sera se anche il pubblico da casa che ha usato i canali ufficiali di televoto ha espresso la stessa preferenza emersa dai sondaggi sul Grande Fratello e se a salvarsi sarà proprio la regina delle soap opera.