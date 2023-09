Appuntamento con i tradizionali sondaggi in rete dedicati al Grande Fratello e che ci danno l’idea di quello che sarà l’andamento della puntata rispetto al televoto attivo. A finire a rischio nella precedente puntata del reality sono stati quattro inquilini: Vittorio, Grecia, Giselda e Rosy. Chi si salverà?

Sondaggi Grande Fratello: chi vuoi salvare? Ecco cosa è emerso

Il meno votato dei concorrenti del Grande Fratello finiti al televoto, sarà candidato al prossimo televoto che sarà eliminatorio. Venerdì prossimo, dunque, nella quarta puntata del GF scopriremo il primo concorrente che dovrà eliminare la Casa.

Ma torniamo ai quattro nomi finiti in nomination: uno tra Giselda Torresan, Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares e Rosy Chin andrà dritto al televoto. Il pubblico da casa si è espresso dallo scorso venerdì sera tramite il consueto televoto.

Come sempre però non sono mancati in rete i sondaggi, compreso il nostro, che ci hanno portato a farci una prima idea. A quanto pare, Vittorio non dovrebbe avere alcun problema a tenersi stretto il suo posto in Casa.

Secondo il nostro sondaggio, infatti, il bel modello è il preferito con il 32% dei voti ricevuti, seguito da Giselda. Grecia terza, mentre ultima, quindi a rischio prossimo televoto eliminatorio troviamo la chef Rosy Chin.

Anche gli altri due sondaggi tra i principali online, ovvero quello realizzato da Reality House e quello di Grande Fratello Forum illustrano la medesima classifica.

Ad essere seriamente a rischio è proprio Rosy Chin, che in questi giorni ha lasciato intendere di non avere affatto preso benissimo il televoto ricevuto.