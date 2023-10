Arrivano i nuovi sondaggi del Grande Fratello in occasione della prima puntata settimanale all’insegna del reality. Nessuna eliminazione prevista, salvo sorprese dell’ultimo minuto ed un televoto aperto per decidere chi salvare tra Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Rosy Chin. Vediamo come si sono espressi i telespettatori.

Sondaggi Grande Fratello: chi si salva?

Il pubblico da casa si è espresso attraverso i sondaggi in rete sul preferito tra Beatrice, Rosy e Grecia ed ancora una volta tutti sono risultati essere a favore dell’attrice.

Nel dettaglio, rispetto al sondaggio presente sul nostro Blog, oltre il 62% degli utenti ha votato a favore di Beatrice Luzzi, mentre Rosy ha ottenuto il 26% e Grecia poco meno del 12%.

Lo stesso risultato lo si riscontra anche nei sondaggi sul Grande Fratello ospitati da Reality House e da Grande Fratello Forum, in cui Beatrice continua ad essere la preferita tra i tre nomi finiti in nomination, sebbene il divario tra Rosy e Grecia (quest’ultima sempre ultima) sia inferiore.

Alla luce di ciò, dunque, Beatrice si riconferma a tutti gli effetti la regina del GF mentre la meno votata risulterebbe essere Grecia, almeno tra i tre nomi finiti in nomination.