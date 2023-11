I nuovi sondaggi del Grande Fratello sono in arrivo e delineano quale sia la preferenza del pubblico da casa rispetto ai concorrenti finiti in nomination nell’ultima puntata di lunedì scorso. Alex, Beatrice, Fiordaliso o Giselda: chi si salverà? Ricordiamo che l’ultimo classificato sarà candidato alla prossima eliminazione.

Sondaggi Grande Fratello: chi si salva?

Uno dei concorrenti attualmente al televoto tra Alex, Beatrice, Fiordaliso o Giselda sarà destinato a finire direttamente in nomination in occasione della puntata del prossimo lunedì del Grande Fratello e che sarà eliminatoria.

Dai sondaggi in rete sono emerse le principali preferenze che ci aiuteranno a tenere traccia del sentiment del pubblico di spettatori. Secondo il sondaggio ospitato sul nostro blog, Beatrice viene salvata dal 69% dei nostri lettori, mentre a rischiare sono Fiordaliso (10%) e Giselda (9%).

In parte differente il risultato dei sondaggi ospitati rispettivamente da Reality House e Grande Fratello Forum. In entrambi non è messa in discussione la posizione di Beatrice, sempre al primo posto ed a netta distanza dal resto dei concorrenti. A rischiare di finire candidati alla prossima eliminazione sono invece Alex e Fiordaliso. Chi avrà la peggio? Lo scopriremo nella nuova puntata di oggi 2 novembre all’insegna del Grande Fratello e di Alfonso Signorini.