Proseguono gli scontri tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip. Ieri l’imprenditore campano si trovava in camera sua (invitato da Davide Silvestri) ma l’italo americana gli ha chiesto di andare via.

Ti prego Davide e Gianmaria nel rispetto di rispettare il fatto che sia anche la mia stanza, non voglio la tua energia qui, dai fuori. Non entrare più qui dentro cortesemente.

Successivamente Gianmaria ha raccontato l’accaduto a Miriana Trevisan, la “nemica” numero uno della Stasy:

Entra lei e e cosa fa? ‘Ma no, cosa ci fai tu qui? Porti energie negative, vai fuori da questa stanza’. Io e Davide sconvolti. Le ho detto ‘veramente quella che c’ha le peggiori energie negative in tutta casa sei tu’. Ma come ti permetti? A parte che la stanza è anche di Davide.

E’ proprio maleducazione, l’arroganza assurda… Tende a far prevaricare questo lato qui piuttosto che quello bellissimo che ha, gliel’ho detto mille volte. La sua non è ironia ma è maleducazione. Non era una battuta! Per me è proprio un corpo avulso in questa casa. Ha un atteggiamento infantile, da bambina… stavamo parlando tranquillamente io e Davide. Come devo trattarla? Con indifferenza, come ho fatto oggi.