“Cosa entri a fare?”, Soleil stronca Delia e chiede l’aiuto di Davide

La puntata di domani del Grande Fratello Vip si preannuncia molto attesa, se non altro per l’ingresso di Delia Duran nella spiatissima Casa. Ormai per i Vipponi non è più un mistero e da giorni l’argomento è sulle bocche di tutti ed in modo particolare di Soleil Sorge.

Soleil commenta l’ingresso di Delia Duran

In modo particolare nelle ultime ore, Soleil e gli altri inquilini hanno commentato l’ormai imminente ingresso di Delia al GF Vip, confermato anche dalla Regina di Roma che, armata di megafono, ha spoilerato la trovata di Signorini e della produzione svelando l’arrivo della moglie di Alex Belli nella serata di domani.

E se Giacomo Urtis è certo che Delia sarà con lei dolcissima, meno convinta lo è Soleil, già reduce di una serie di insulti da parte della Duran nelle passate settimane. Proprio Soleil, parlando con Jessica, Carmen e Valeria Marini dell’imminente ingresso di Delia, ha commentato:

Senza offesa, ma cosa entri a fare?

L’influencer ha criticato i teatrini in atto e successivamente si è affidata anche all’amico Davide Silvestri:

Ho bisogno anche di te per venerdì.

L’attore, di contro, l’ha invitata a non farsi tirare dentro quella che ha tutte le sembianze di una vera e propria farsa.

La regina de Roma che smonta tutto il teatrino organizzato dagli autori, Alfonso, Delia e Alex che stanno portando avanti ormai da mesi, andando ad urlare a Soleil "DOMANI ENTRA DELIA É TUTTA UNA FARSA… SOLEIL NON USCIRE, NON MOLLARE" Ma io la amo

Giacomo: Amore se entra Delia sarà dolcissima sicuro Ma a Soleil della dolcezza di Delia proprio non interessa un cazzo

Soleil: ho bisogno anche di te per venerdì

Davide: Io ci sono, cerca di non farti tirare dentro in questa farsa

Soleil: No

Davide: perché è una presa per il culo#gfvip La regina di roma smontando autori, alfonso, delia e alex belli

Davide: perché è una presa per il culo La regina di roma smontando autori, alfonso, delia e alex belli