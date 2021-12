Soleil Sorge alcune settimane fa aveva svelato di voler lasciare il Grande Fratello Vip il prossimo 13 dicembre, prima data utile per prendere delle decisioni in merito all’allungamento del reality show.

Soleil Sorge racconta a Valeria Marini di voler lasciare il GF Vip

Alla data “incriminata” ormai manca meno di una settimana e le cose per Soleil Sorge sembrano non essere cambiate, anzi. Ecco perché, parlandone pure con Valeria Marini e Giucas Casella, ha svelato di avere molti dubbi a proposito:

Fino all’ultimo non ci dicono niente e ci tengono sulle spine. Anche perché manca meno di una settimana. Ci serve il tempo di pensare a cosa fare, se restare o andare via subito. – riporta Biccy – Una cosa è sicura, gli piace sorprenderci e fare i colpi di scena. Se resterò dopo la data che avevano stabilito? Non lo so, ti dico la verità. Avevo zero intenzione di rimanere. Ora ci penso… Sono stanca, mi vedo distrutta. Sono proprio stressata, mi sento un po’ affaticata. Ho fatto 3 mesi dentro ad un reality show… Ero sicura di non restare, ora vediamo.

Valeria Marini ha provato a convincere Soleil Sorge a rimanere dentro la Casa del GF Vip:

Tu devi restare. Se vai via tu cosa succede qui? Devi rimanere e vincere, vincerai tu questo GF Vip fidati. Anch’io sono rimasta mesi in un reality show. Supervivientes, L’Isola dei Famosi spagnola ci sono rimasta per 3 mesi e mezzo… Ero bersagliata da tutti, erano contro di me e sono restata.