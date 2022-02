Barù non avrebbe dubbi: tra i concorrenti rimasti nella Casa del GF Vip (ma non ancora in finale), è Soleil Sorge che dovrebbe vincere la sesta edizione del reality. Lo ha dichiarato nel corso di una conversazione con Giucas Casella, ed anche quest’ultimo sembrerebbe condividere la medesima idea del Vippone.

Soleil Sorge dovrebbe vincere il GF Vip: parla Barù

“Soleil potrebbe vincere”, ha sostenuto Giucas Casella parlando con Barù. “È stata una grande protagonista”, ha sostenuto il nipote di Costantino della Gherardesca. Giucas ha sottolineato come non si sia mai risparmiata, neppure negli sbagli:

Ha fatto le sue cazzate, le ha ammesse, ha chiesto scusa ed è andata avanti! Ha la cazzimma.

Barù ha svelato perchè, a suo dire, dovrebbe vincere:

Nel suo male Soleil potrebbe avere un gran successo o stare sul cul*: difatti dovrebbe vincere perché è quella che si è veramente lasciata andare più di tutti, si è esposta più di tutti!

Giucas ha chiosato la conversazione dandogli ragione:

Eh certo, c’ha le palle.. Ne ha passate tante qua, ha fatto le montagne russe.