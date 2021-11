Nel corso del nuovo appuntamento con Casa Chi, Parpiglia ha svelato un retroscena su Soleil Sorge, raccontando un aneddoto legato ad una proposta lavorativa che le avrebbero fatto Lillo e Greg alcuni anni fa (si parla di prima del Covid).

Lei ha partecipato alle prime riunioni, ci fu la conferenza stampa, avevano preparato la cartellonistica. Salvo poi, dieci giorni prima della data zero, ha deciso di andare a Ibiza con Jeremias Rodriguez, spegnere il telefono e non presentarsi più.

E’ un retroscena di quelli che ti fanno veramente rimanere male. Io ci credevo in lei ma è successa una cosa… quando è finita l’Isola dei Famosi Lillo e Greg avevano scelto Soleil per la loro tournée teatrale, erano circa 80 date.

Questo al mio paese è una pessima figura che delinea un po’ la serietà delle persone. Manchi di rispetto agli artisti e questo conta più di qualunque atteggiamento che uno possa avere nei reality perché è nelle situazioni serie che si vedono le persone realmente come sono. Io credo con questo di aver raccontato quanto sia “leggera” la ragazza e so che tra l’altro non posso essere smentito perché con l’avvocato di Lillo e Greg ci ho dovuto parlare io, quindi…