Soleil Sorge insieme al misterioso Superman? Un video destabilizza i fan

E’ lui o non è lui? Questa la domanda che i fan di Soleil Sorge si stanno ponendo nella serata di oggi, dopo che l’ex Vippona, ora giudice de La Pupa e il Secchione, ha postato un video in compagnia di un uomo (in apertura).

Soleil Sorge in compagnia del famoso Superman?

Durante il suo weekend in Sicilia, Soleil Sorge ha spiazzato tutti postando un breve video insieme a… Carlo Merli. Ma chi è? Si tratta davvero del famosissimo “Superman” più volte citato nella Casa del GF Vip?

Secondo i fan più attenti, Soleil avrebbe semplicemente depistato i suoi follower postando la simpatica Story insieme ad un bel ragazzo di nome Carlo, che stando alla sua bio Instagram (dove ha un seguito di oltre 29k follower) si definisce originario toscano ma con base a Roma. Di professione sarebbe psicoterapeuta, come si apprende da un’altra pagina Instagram che lo ritrae.

Fatto sta che molti fan sono andati letteralmente in tilt, mettendo tuttavia in dubbio il fatto che possa essere proprio lui il bel Superman.

Potrebbe essere lui ma non credo #SoleArmy https://t.co/fBwe3Vmiks — Nicoló Fabozzi (@NicoloFabozzi) April 3, 2022

Dimmi che l’hai fatto apposta.. 😂 tu sei pazza @Soleil_stasi Carlo Merli intasato di messaggi convinti tutti che sia Superman 😂 #solearmy — Mad. (@ma_deline) April 3, 2022

Non è lui Superman….ma anche questo Carlo direi che non è niente male….beata Sole #solearmy — Lilibeth (@Lilibeth3090) April 3, 2022

Anastasia ma lo capisci che pubblicando delle foto in Sicilia con un ragazzo che si chiama CARLO ci destabilizzi??? @Soleil_stasi #solearmy #teamsoleil 🥲 — 🚀🌞👑queenελιος👑🌞🚀 (@ilSOLEvibrucia) April 3, 2022