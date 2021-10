“Soleil Sorge la più stuzzicante”: ex gieffino spiazza e svela l’attrazione per lei

L’ultimo eliminato del Grande Fratello Vip, Amedeo Goria, ha rilasciato nelle passate ore una lunga intervista a SuperGuidaTv parlando dell’esperienza appena conclusa all’interno della spiatissima Casa di Cinecittà. Il giornalista sportivo sarebbe dovuto partire per l’Isola dei Famosi ma poi ha dovuto optare per il GF Vip non avendo superato la visita medica.

Amedeo Goria, le rivelazioni su Soleil dopo il Grande Fratello Vip

Poco prima di uscire dal Grande Fratello Vip, Amedeo Goria ha dovuto affrontare anche la presunta gravidanza della compagna Vera Miales, poi giustificata come gravidanza isterica. L’ex gieffino ha svelato che non solo la figlia Guenda Goria ma anche l’ex moglie Maria Teresa Ruta sarebbero molto arrabbiate con la donna:

La notizia della presunta gravidanza di Vera mi ha molto destabilizzato. Ho trascorso tre giorni difficili e devo ammettere che ero preoccupato. Qualcuno ha ipotizzato che fosse tutta una finzione e che io fossi d’accordo con lei. I miei compagni vedevano che non stavo bene. Facendo i calcoli, non pensavo possibile il fatto che lei potesse essere incinta.

La notizia ha fatto arrabbiare Amedeo con la produzione del GF Vip per non avergli dato notizie nei successivi tre giorni:

Guenda e Maria Teresa si sono arrabbiate molto con Vera e mi dispiace perché io per carattere non amo le guerre. I rapporti con Vera si sono freddati dopo il nostro ultimo confronto nella casa.

Nonostante questo i due dovrebbero vedersi a breve e si è detto aperto al chiarimento ma ha ribadito di non sentirsi fidanzato. Nel corso dell’intervista è stato inevitabile un commento su quanto accaduto con Ainett Stephens all’inizio della sua esperienza:

Anche con Ainett ho giocato. Le avevo detto di farsi vedere interessata, quasi a far pensare che ci fosse una simpatia tra noi. Poi Ainett si era confrontata con Manila Nazzaro che le aveva consigliato di stare attenta a me.

Nel corso dell’intervista, infine, Amedeo non ha nascosto attrazione mentale per Soleil Sorge ed ha svelato chi a suo dire sarebbero i veri strateghi dell’edizione: