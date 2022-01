Francesca Cipriani intervistata da SuperGuida TV è stata un vero fiume in piena. La ex concorrente ha svelato perché ha lasciato in anticipo il Grande Fratello Vip e cosa ne pensa di Alex Belli e Delia Duran. La bionda della TV ha anche “attaccato” Soleil Sorge, svelando il suo pensiero nei riguardi dell’italo americana.

Francesca Cipriani: “Soleil Sorge? Io l’avrei squalificata, ferisce le persone!”

La persona che trovo molto lontana da me e di cui non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti, per i quali avrei preso dei provvedimenti, è stata Soleil. Non mi è piaciuta quando ha dato delle “scimmie” a Samy e Ainett, quando ha detto che “che Sophie è tutta plastica”, quando ha detto che “Gianmaria è uno scarafaggio che non muore neanche con l’acido”. Lei a volte è molto dolce e carina ma come ti giri un attimo può cambiare completamente atteggiamento. È una persona che per me non può dare affidabilità, non mi piace, caratterialmente la trovo molto distante da me.

La Cipriani avrebbe, addirittura, squalificato Soleil:

Mi sono esposta nei suoi confronti perché si arriva a un punto che poi scoppi, non parliamo di bullismo ma di bullismo si tratta. Ci sono tantissimi adolescenti che guardano questo programma e non bisogna far passare certi messaggi. Ci sono ragazzine che soffrono quando una persona dice determinate cose. Certi atteggiamenti non vanno assolutamente bene, non condivido il fatto che non ci sia stato alcun richiamo, capisco le intenzioni di quest’anno, e che vanno valutate le intuizioni, ma le intenzioni c’erano. Ero lì in prima persona, quindi l’intenzione l’ho avvertita. Quelle frasi arrivano dirette alla testa e al cuore, Lei quando ha detto determinate cose le ha dette pensandole. Io l’avrei squalificata. A lei non interessa se ferisce delle persone, fa parte del suo essere che è molto lontano dal mio.

